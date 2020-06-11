Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не пропонував міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову піти у відставку, але збирався з ним зустрітися.

"Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо (розмова записувалася 3 червня. - Ред.)", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

"У мене не було жодних домовленостей ні з ким. Я нікому нічого не повинен був робити і нікого ніде не повинен був залишати. У нас дійсно були вибори чесні. І дійсно тоді поліція зробила все, щоб і наші, і міжнародні спостерігачі сказали: "Правда, вибори пройшли нормально". Далі було важливо подивитися на склад уряду. Я вважав, і всі навколо говорили, що дійсно, на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков", - додав президент.

Зеленський вказав, що не може дати однозначну відповідь, чи на своєму місці Аваков, після резонансних подій у Кагарлику і Броварах, при цьому згадав, що в культурі інших країнах, якщо є такі випадки, то за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр.

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Президент знову нагадав, що з Аваковим є домовленість про необхідність доведення до кінця і отримання результату в справах Катерини Гандзюк і Павла Шеремета.

"Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно – побачимо з часом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я би не хотів, щоби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе: всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено. І навіть хтось сидить, хтось кудись зник. Але відповіді, от такої чистої, відвертої відповіді – ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років – такого немає. Чистоти відповіді немає", - пояснив президент.

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