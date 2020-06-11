Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк

Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує індикатив "Роттердам+"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Як зламався лічильник корупційної ренти Роттердам+. Всі забули - до всіх свіжих зальотів Андрій Герус свою публічність здобув, щодня критикуючи нібито зловісний "Роттердам+". Був навіть винайдений вічний двигун - лічильник корупційної ренти. Однак після зміни влади налаштування лічильника поміняв Коломойський - відтепер все, що вище ціни Роттердам + - вже не корупційна рента, а прибуток з державного "Центренерго", - заявив він.

"Швидко стало публічним розслідування із Цензор ➡️84% обсягу продажів пов'язаним промисловим підприємствам і трейдерам Коломойського; ➡️15% знижка від біржової ринкової ціни еквівалентна під US$10 млн / місяць (тому з листопада 2019 "Центренерго" вимушено перейшов на РДН); ➡️купівля вугілля за ціною, яка істотно перевищує індикатив "Роттердам+", - пояснив Вовк.

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"Андрій Михайлович Герус восени 2019 трохи почав метушитися, гучно заявивши:"Влада буде реагувати". Але разом з налаштуваннями лічильника Коломойський відібрав у Геруса і дар мови на тему "Центренерго". Сором’язливо сховали очі і "антикорупційні" НАБУ/САП – виявилося, їхнє завдання розслідувати тільки до рівня Роттердам+, а те, що зараз вище "не замовляли". Через 8 місяців вийшли ще 2 розслідування - де багато цікавого, але посоромились порахувати найпотаємніше - наскільки дорожче індикативу "Роттердам +" купував вугілля головний ініціатор "розслідування Роттердам+", - резюмував він.

"Повне зібрання творів:

- Як Коломойський використовує Центренерго. Стаття Цензор. 25 жовтня 2019.

- Страна мечты. Розслідування Радіо Свобода. 04 липня 2020.

- Російське вугілля від Коломойського: як олігарх "проторгував" патріотизм.Розслідування Наші гроші. 08 липня 2020", - додав Вовк.



