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Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС

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Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС
Сьогодні російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли наших захисників поблизу населеного пункту Павлопіль.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець зазнав поранення.

Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому була надана належна медична допомога.

Такі дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Враг не стоит на месте. ***** сделал выводы из недавних сирийских событий где получил п***ды от турецких беспилотников и сейчас армия РФ закупает и разрабатывает беспилотные летательные аппараты с еще большим размахом, явно не для мирных целей. К сожалению Украина продолжает жевать сопли и надеется на мир, вместо бросить все ресурсы на производство и закупку беспилотной авиации и средств борьбы с беспилотниками.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Путин по-прежнему не разрешает украинским фельдмаршалам применять ударные беспилотники. Максимум - учения во Львовской области.
  • Тарапунька
    Надо просто больше убивать русских ублюдков!
    Найманці РФ скинули з безпілотника гранату над позиціями ЗСУ, поранено одного воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9001
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