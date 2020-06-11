Кілька представників місцевої влади виступили за передбачену законопроєктом №3131 детінізацію АПК

Місцева влада виступила за запровадження мінімальної податкової виплати для аграріїв і детінізацію АПК, яку передбачає законопроєкт №3131.

Про це говорять глави об'єднаних територіальних громад та сільських рад.

"На території нашої об'єднаної територіальної громади обробляють землю три товариства з обмеженою відповідальністю, 10 фермерських господарств та близько 200 фермерів-одноосібників. Якщо говорити про податки, то систематично і в повному обсязі їх виплачують тільки великі підприємства. Вони працюють офіційно і прозоро. Ті, у кого земель менше, не завжди готові документувати свою діяльність так, як нам би того хотілося", - розповідає Юрій Гунько, голова Зоревської ОТГ (Черкаська область).

За його словами, всі аграрії мають працювати на рівних і брати участь у житті громади.

"Бюджет допомагає нам підтримувати в належному стані соціальну інфраструктуру. Чим більшим він буде, тим кращі умови для людей ми зможемо створити", - додав він.

З ним згодна Вікторія Піпа, глава Мокрокалігорської ОТГ (Черкаська обл.).

"У нас без перебільшення аграрний регіон, адже жодна з галузей так не розвинена, як сільське господарство. Цифри говорять самі за себе: 70% надходжень до бюджету громади становлять податки аграрних підприємств. Завдяки цьому ми живемо і підтримуємо інфраструктуру", - сказала вона.

Голова Роздольської сільради Олександр Резнік нагадав, що податкові надходження - це основа бюджетів усіх рівнів.

"Левова частка податкових надходжень (на місцях) використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах і містах обласного значення", - сказав він.

Як відомо, законопроєкт №3131 передбачає запровадження мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку. Розмір виплати становитиме 5% від нормативної вартості землі. Тих аграріїв, які чесно платять податки, документ не торкнеться, а ось тіньовим орендарям доведеться легалізуватися. Завдяки такому нововведенню ОТГ отримають щонайменше 10-12 млрд грн податкових надходжень для розвитку громад.