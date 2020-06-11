Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність у нього будь-яких особливих відносин з бізнесменом Рінатом Ахметовим і доказів того, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець лобіює його інтереси в енергетичній сфері.

"У мене немає особливих якихось відносин з Рінатом Ахметовим. Ми призначили Буславець тому що вона людина Ахметова? У мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це на "Плюсах", я читав про це у Facebook, я чув про це від Геруса (депутат від "Слуги народу", глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус. - Ред.) особисто. У мене немає доказів, що вона працює на Ріната Ахметова, але дійсно є багато чуток. І якщо буде якийсь доказ, що вона лобіює щось, я впевнений, що прем’єр-міністр має її звільнити", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про Ігоря Коломойського, Зеленський зазначив: можна зрозуміти, які у нього відносини з цим бізнесменом після ухвалення необхідного для співпраці з МВФ закону про регулювання банківської діяльності.

"Вони працювали, щоб цей закон не був ухвалений. Я знаю точно, що його група, маю на увазі групу "Приват", і він дійсно вважає, що це неправильний закон", - сказав він.

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Зеленський розповів, що Коломойський може іноді написати йому смс-повідомлення, наприклад, "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами".

"Ну, такий він (Коломойський. - Ред.) є. Він не згоден з одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу. У нього свої думки, така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. До того ж, на жаль, мені здається, це в кожній країні", - підкреслив він.

За словами Зеленського, у фракції "Слуга народу" є депутати, які в хороших відносинах з Коломойським, і це створює певні складнощі і ризики.

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"Я знаю цих людей… Ну от, Саня Дубінський – він з каналу "1+1", у них давні відносини, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, які вони роблять дуже неправильно, я про це тобі казав. Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії "Слуга народу". І це дуже неправильно, це найголовніше. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є", - пояснив він.