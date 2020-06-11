За 3 роки "безвізу" українці здійснили майже 49 млн поїздок у країни Євросоюзу, - Держприкордонслужба

З початку дії безвізового режиму українці здійснили майже 49 млн поїздок у країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українці найчастіше користувалися авіаційним повідомленням, а морське сполучення є найменш популярним.

При цьому пасажиропотік громадян в країни ЄС зростає щороку. Зокрема, в 2018 році кількість поїздок було на рівні 17,5 млн, а в 2019 році - 18,65 млн.

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"Перші місяці 2020 року також не стали винятком, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн. разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн", - розповіли у відомстві.

Також за другий рік дії "безвізу" кількість українців, які віддали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), виросло в 4,2 раза порівняно з першим роком.

Крім того, за інформацією Держприкордонслужби, у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.

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