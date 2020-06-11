Новини

Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий

2 73665
Зеленський про Шмигаля: Я ним задоволений, він непоганий
Президент Володимир Зеленський запевнив, що поки задоволений роботою Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений він зараз Шмигалем, глава держави сказав: "Так, він непоганий".

Зеленський зазначив, що коли шукали кандидатуру на посаду глави уряду, йшлося про те, чи обирати його серед чинних міністрів, керівників облдержадміністрацій, чи з бізнесу.

"Він був головою Івано-Франківської ОДА, він трохи попрацював міністром регіонального розвитку, пам'ятаєте? Ми побачили - ось реальна кандидатура", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У мене немає особливих відносин з Ахметовим, а Коломойський іноді може написати СМСку

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Маркиз
    https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165631.html Кожна країна мала своє ганьбище. Нині його має і Україна

    Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 2574
  • Бессоница
    ужас-ужас... лучше б молчал, казался б умнее
  • Маркиз
    https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3165436.html Лютi новини

    1. Гаага. Промежуточное.
    Нидерландская прокуратура продемонстрировала на суде, как Россия пыталась убедить весь цивилизованный мир в том, что МН17 сбил украинский военный самолет.
    Следствие пришло к выводу, что российские обвинения были беспочвенны.
    Эксперты JIT окончательное решение: Самолет сбила ракета, выпущенная из Бука с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и после трагедии был вывезен на территорию РФ.
    Что узнал цивилизованный мир:
    - обвинение подробно проверило все вброшенные российские фейки, в том числе посредством неоднократной экспертизы изображений;
    - у обвинения есть крутые свидетели, например сепаратист, который непосредственно отвечал за вывоз Бука из Снежного.
    У российских властей годами спрашивали, где был так называемый «Бук 3х2» 53-й зенитной ракетной бригады 17 июля 2014 года. Российские власти так ни разу и не ответили, аргументируя это как «вывсёврёте».

    Суть промежуточных результатов: обвинение прямым текстом назвало брехунами российское руководство и российскую пропагандистскую машину. Не только назвали, но и доказали это наглядно.
    Весь день Москве отпускали лящей, подзатыльники, поджопники и щелкали по носу.
    Дальше обвинение будет рассказывать о причастности четверых обвиняемых и пояснять, почему, по их мнению, они не подпадают под иммунитет как участники боевых действий.

    2. Чекисты решили провести "парад пабьеды" 24 июня.
    "24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации."
    "Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав Западного фронта, 24 погибли полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90% своего состава."
    По свидетельству НТС, пленных пригоняли в Польшу сотнями тысяч в первую неделю войны. На параде 24 июня пора бросить к Кремлевской стене флаги СССР и провести колонну пленных ветеранов, кто остался в живых. В этом смысле историческая правда была бы соблюдена.
    Знаю, меня читают за поребриком. Расскажите, победители, почему вы ушли из Восточной Европы и бежали из Афганистана. А потом рухнул СССР.
    И я вам на этом примере расскажу, почему вы в итоге уйдете из Крыма и Донбасса.

    3. Из интервью Зеленского.
    Знаете, слушая Зеленского, создается такое впечатление, что попал в психушку. Вот это его откровение, что он "хотел заразится коронавирусом" - яркий тому пример. Всем известно, что вирус смертельно опасен и неизвестно как он отреагирует на тот или иной организм. Трактую это как умышленное причинение себе вреда. То есть, Зеленский склонен к суициду. Вова, твои личные проблемы - это твои личные проблемы.
    Кроме них, у тебя есть еще обязанности. Не хочешь, не умеешь выполнять - пиши заявление на сложение полномочий. И клоунам своим передай.
    Ах, да, Зеленский "не заходит в фейсбук из-за армии ботов Порошенко". Армия ботов Порошенко пошла в наступление по всей линии фейсбучного фронта и оттеснила силы противника.
    Противник расплакался и вышел из фейсбука.
    Вова, что будешь делать если "Красная Армия" пойдет в наступление? Впрочем ответ очевиден.
    И заключительное. "Бендера" - так говорит необразованный условный Вася из Усть-пиз*юйска, где собственно тебе и место.
    Резюмируя интервью потерпевшего, делаю заключение. Зеленского нужно будет также лишить звания президента, как и Януковича. Потому что это два черных, позорных пятна в истории Украины. И эти существа должны пойти в небытие этими грязными, отвратительными кляксами, а не остаться в истории президентами. У нас никогда не было 4-го и 6-го президента.

    4. Вова хочет в Ростов.
    Зеленский подал в ВР проект закона о референдуме, который позволяет выносить на референдум вопросы изменения территории Украины. Что-то я не припомню, чтобы Украина собиралась присоединять какие-то территории. А вот о территориальных претензиях к Украине - помню. С какой же целью вносится этот проект?
    Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота, а период принятия антиконституционных законов в Украине всегда предшествует бегству в Ростов.

    5. Коротко и понятно.
    Петро Порошенко: Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчується політичне переслідування опозиції.

    6. Смотрю, как троллят под стенами ДБР Зеленского. Красиво, эстетично, со вкусом. И вспоминаю рублевых шлюх с унитазами и мягкими игрушками. Это же небо и земля.

    7. Фото. Напоминание, что война не закончилась, как обещал Зеленский.
    Зеленский о Шмыгале: Я им доволен, он неплохой - Цензор.НЕТ 4199

    Более того, "Спартан" был подорван у нас в тылу, то есть это работает ДРГ противника.
    А еще год назад я писал про работу наших ССО. Кстати, помню, как год назад кто-то из зеленой команды набрасывал, что Порох некачественных бронемашин наштамповал, нажился проклятый барыга.
    А вчера "Спартан" спас жизни десяти воинов.
    Вот так и живем...

    P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
    Слава Украине!
    И.Лютый
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини