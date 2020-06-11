Республіканці у США запропонували визнати РФ спонсором тероризму і запровадити за це "найжорсткіші" санкції

Республіканці Палати представників Конгресу США виступили з пропозицією запровадження безпрецедентно жорстких санкцій щодо Росії, Китаю та Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, ця пропозиція міститься в поширеній у середу, 10 липня, доповіді "Зміцнення Америки і протидія глобальним загрозам", опублікованій впливовим партійним комітетом, до якого входить близько 150 конгресменів.

Росія, Китай та Іран були зараховані до "найбільш агресивних противників Америки", проти них пропонується запровадити "найжорсткіші санкції, які будь-коли були запропоновані Конгресом".

Зокрема, в доповіді Росію пропонують визнати державою - спонсором тероризму, запровадити санкції щодо нафтогазових проєктів, російського суверенного боргу і підконтрольних Росії осіб за кордоном. Крім цього, планується розробити стратегію звернення безпосередньо до російського народу і підтримки його в прагненні до демократії, минаючи російську владу.

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