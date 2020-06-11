Кількість безсимптомних хворих на COVID-19 у Києві зросла, - Гінзбург

У столиці різкого зниження або постійного тренду на зниження захворюваності на коронавірусну хворобу немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, різкого зниження або постійного тренду на зниження точно немає.

"Але зауважте, не всі хворі потребують стаціонарного лікування. Порівняно з березнем маємо більше виявлених випадків. З одного боку, це позитив, бо вони лікуються або їх спостерігають, і з іншого – є тривога, що ми маємо більше безсимптомних форм. Тобто ми робимо обстеження, наприклад, контактних осіб, то не бачимо клініки, симптомів жодних немає, а COVID-19 є. З одного боку, добре, що вони не потребують стаціонарної допомоги, а з іншого боку – вони інфікують інших більш уразливих, і про це нині ніхто нічого не знає", - зазначила Гінзбург.

Гінзбург також розповіла, що мобільні бригади (створені за наказом департаменту, щоб приїжджати до хворого з підозрою на COVID-19 за призначенням лікаря і забирати зразки на аналіз ПЦР. - Ред.) щодня проводять 400-500 зборів зразків біоматеріалу для ПЛР-тестування (в тому числі у людей, які виписані зі стаціонарів з клінічним одужанням), на 10 травня в столиці на дому проведено вже 19 488 заборів для ПЛР-досліджень.

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