НАБУ відкрило кримінальні провадження щодо Єрмака, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

"Слуга народу" Гео Лерос запропонував главі ОП Андрію Єрмаку пройти поліграф.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп СН Гео Лерос, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що він вважає Лероса аферистом, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, негарно мене так ображати, але я оперую фактами. А Єрмак нехай сам відповідає за свої вчинки, він не ображений хлопчик, від слова "зовсім". Більш того, гроші брав Денис Єрмак і передавав Андрієві Єрмаку, це все є на плівках. Публічно інформую про відкриті особисто на нього кримінальні справи (див. фото до допису)", - заявив Лерос.

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"Оскільки досі побутує така думка про мене, скоро напишу і опублікую пост з вчорашньою заявою в НАБУ щодо одного з епізодів ОЗУ Єрмака, а їх дуууууже багато, тому не варто йому довіряти, ви це скоро зрозумієте", - додав нардеп.

"В сотий раз щодо того, хто мене привів. Я звичайно розумію, що Зеленський погано розійшовся з Богданом, але також помилкою буде всюди бачити його тінь. Виходить, що на будь-яку критику, на будь-яке викриття корупції можна поставити штамп "це Богдан", і тоді в це не варто вникати? Це так не працює, потрібно всім бути дорослішим і відкидати емоції. Я вже розповідав, що мене привів у команду Кирило Тимошенко, а не Богдан і я відкрию ще один факт. Після того як я став радником Президента 24 червня, я хотів, познайомитися з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, бо мені могла знадобиться його підтримка в реалізації культурних проєктів, а ви самі пам'ятаєте вагу його думки за столом Зеленського і у фракції. Я до цього з ним жодного разу не спілкувався, тільки віталися при зустрічах, тому попросив про це кількох колег-кандидатів списку СН, які з ним спілкувалися, але вони мені пояснили, що це дуже зайнята людина і навряд чи я зі своєю культурною сферою йому буду цікавий. Коротше, я плюнув на цю затію, в цьому не було великої потреби", - розповів Лерос.

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"На мій подив, через півтора місяці у мене пролунав дзвінок, це була приймальня Богдана. Вони запросили на зустріч 16 серпня. Я до цього розвісив картини українських художників у холі і приймальні Офісу Президента. Йому це дуже сподобалося і він попросив також, щоб картини були в прийомних керівника і заступників Офісу Президента, щоб відвідувачі Офісу могли захоплюватися роботами українських художників. Я поділився з ним своїми поглядами про мистецтво і не тільки. Я це розповідаю для тих, хто шукає простих відповідей на складні питання, для тих, кому здається, що відірвану голову можна вилікувати подорожником", - додав "слуга народу".

"Так ось, я готовий сказане підтвердити на поліграфі і раз і назавжди закрити цю тему. А керівник Офісу Президента готовий пройти поліграф і відповісти на запитання, чи доручав він своєму братові торгувати посадами? Кого і коли він провадив співбесіди і яку від цього отримав вигоду за призначення? Скільки йому кожен день заносять його "смотрящі" за кожною галуззю і держорганами в країні? У нього буде така можливість зробити це на допиті! Може, тоді зрозуміліше стане, хто аферист", - резюмував Лерос.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.



