У Дніпропетровській області заборонили відвідування лісів через високий рівень пожежної небезпеки, - ОДА

У Дніпропетровській області заборонили відвідування лісів і в'їзд в них на автомобілях в зв'язку з високим рівнем пожежної небезпеки.

Про це повідомляє управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ

"У Дніпропетровській області - спека. Через це - високий рівень пожежної небезпеки. До біди може привести найменша іскра. Тому за розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка ввели в лісах обмеження", - пояснили в управлінні.

Зазначається, що в Дніпропетровській області - п'ятий, найвищий клас пожежної небезпеки.

Так, в регіоні заборонили відвідування лісів і в'їзд в них на машинах, крім руху транзитними шляхами. За цим стежитимуть лісники, рятувальники і поліцейські. Також ведеться і відеоспостереження зі спостережних вишок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всього з квітня 2020 року в лісах області сталося 47 пожеж на площі 15,95 га.