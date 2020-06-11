Дніпровська міськрада вимагає від "1+1" спростування інформації про несумлінне проведення тендерів у місті

Дніпровська міська рада направила телеканалу "1+1" вимогу спростувати недостовірну інформацію. У сюжеті під назвою "Скандальна реконструкція" журналісти озвучили тези, які не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Зокрема, автори стверджують, що посадовцям міськради байдуже, хто бере участь у тендерах, бо репутація підрядників – не їхня справа. Проте Закон України чітко визначає порядок перевірки замовниками учасників тендера", - йдеться в повідомленні.

Також автори сюжету використали неперевірену інформацію про вартість запроєктованих лав на площі Шевченка, зробивши неправильні висновки щодо їхньої ринкової вартості. В ефірі була озвучена і неправдива інформація щодо компанії, яка виграла тендер, – був натяк на корупційні дії посадовців.

У зв'язку із цим Дніпровська міська рада вимагає від телеканалу "1+1" спростувати поширену недостовірну інформацію, а також надати право на відповідь.

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