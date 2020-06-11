Дніпровська міськрада вимагає від "1+1" спростування інформації про несумлінне проведення тендерів у місті
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Зокрема, автори стверджують, що посадовцям міськради байдуже, хто бере участь у тендерах, бо репутація підрядників – не їхня справа. Проте Закон України чітко визначає порядок перевірки замовниками учасників тендера", - йдеться в повідомленні.
Також автори сюжету використали неперевірену інформацію про вартість запроєктованих лав на площі Шевченка, зробивши неправильні висновки щодо їхньої ринкової вартості. В ефірі була озвучена і неправдива інформація щодо компанії, яка виграла тендер, – був натяк на корупційні дії посадовців.
У зв'язку із цим Дніпровська міська рада вимагає від телеканалу "1+1" спростувати поширену недостовірну інформацію, а також надати право на відповідь.