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Іран передасть чорні скриньки збитого літака МАУ Франції, - Reuters

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Іран передасть чорні скриньки збитого літака МАУ Франції, - Reuters
Іран повідомив Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO), що передасть чорні скриньки літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого поблизу Тегерана в січні, для розшифровки до Франції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран повідомив Авіаційному агентству ООН в середу, що відправить чорні скриньки зі збитого українського лайнера в Париж для аналізу, як тільки країни, що беруть участь у розслідуванні, погодяться, повідомили два джерела, знайомі з питанням", - йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Reuters у четвер.

Як зазначається, представник Ірану повідомив на віртуальній зустрічі ради керуючих агентства, що Тегеран відправить сильно пошкоджені самописці у французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Скажи Гоги он передаст.
  • Gera Kruger 4dda558f
    Иранских военных мразей из КСИР и их аятолл нужно жестко давить. Повод есть - черные ящики. Иран - спонсор терроризма как и россия (параша) и находится под санкциями. Кроме наших граждан, погибли граждане многих стран. Соответственно этим нужно воспользоваться и пригрозить Ирану многомиллионными исками (обращением в Совет Безопасности ООН с требованиями усилить санкции поитв Ирана и т.д.) если они немедленно не передадут черные ящики. Бесхребетная, беспринципная позиция нашей страны на международной арене при торчке вредит взаимоотношениям Украины со своими союзниками.
  • три - пятнадцать
    про етот иранский передаст я читаю с того самого момента как чалматые сбили самолет...
    и возникает вопрос - а то ли ето передаст и передаст ли вообще?
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