Іран передасть чорні скриньки збитого літака МАУ Франції, - Reuters

Іран повідомив Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO), що передасть чорні скриньки літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого поблизу Тегерана в січні, для розшифровки до Франції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран повідомив Авіаційному агентству ООН в середу, що відправить чорні скриньки зі збитого українського лайнера в Париж для аналізу, як тільки країни, що беруть участь у розслідуванні, погодяться, повідомили два джерела, знайомі з питанням", - йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Reuters у четвер.

Як зазначається, представник Ірану повідомив на віртуальній зустрічі ради керуючих агентства, що Тегеран відправить сильно пошкоджені самописці у французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.