Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 500 тис., за минулу добу 8,7 тис. нових випадків
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Загалом в РФ 502 436 хворих. Росія на третьому місці у світі за кількістю хворих. Як і раніше, на другому місці Бразилія (772 тис.), а на першому - США, де кількість хворих перевищила два мільйони (зараз 2,00 млн).
Нові епізоди виявлено у 84 регіонах. За останню добу в Москві зареєстровано 1436 нових випадків інфікування, їхня загальна кількість сягнула 201 221.
За останні 24 години померли від захворювання 174 людини. Загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 6532.
Одужали і виписані за весь період 261 150 пацієнтів. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх осіб, які видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 234 754.