Підстав для скасування проведення державної підсумкової атестації 11 класів у Києві немає, - Мандзій

Рішення про скасування підсумкової атестації може ухвалити тільки Верховна Рада або Кабінет Міністрів на підставі певної епідеміологічної ситуації.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

"Це єдиний процес, який передбачений, - державна підсумкова атестація у формі ЗНО, 47 стаття закону про повну загальну середню освіту це передбачає. Тому важливо зрозуміти, що це обов'язковий процес, який має відбуватися. Безперечно, з урахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз є вимоги головного державного санітарного лікаря, їх треба забезпечити і підстав для непроведення державної підсумкової атестації немає", - зазначила в.о. міністра освіти.

За словами Мандзій, рішення про скасування підсумкової атестації може ухвалити тільки Верховна Рада або Кабінет Міністрів на підставі певної епідеміологічної ситуації.

"Тому ми готуємося до проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО і робимо все від нас залежне, щоб забезпечити і створити належні умови", - підсумувала в.о. глави Міносвіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.

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