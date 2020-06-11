Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром: Ставлення до цього у фракції "Слуги народу" було різке і різне

Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому голові Одеської ОДА та експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі посаду радника з реформ, однак той відмовився, а до ідеї про призначення його віцепрем'єр-міністром у фракції "Слуги народу" поставилися по-різному.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрілися з Міхеілом Ніколозовичем, він сказав: "я хочу допомагати". Зустрічей було декілька, він декілька разів приходив з різними порадами. Він запитав: "Де ви мене бачите?". І я йому сказав: "Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус". Я йому запропонував: "Можете йти до мене радником з реформ". Він каже: "Це не мій рівень", - повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, Саакашвілі пізніше сам сказав, що бачить себе в уряді, на посаді віцепрем'єр-міністра з реформ.

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"Я йому відповів: "Віцепрем’єр – так віцепрем’єр, але я поговорю з прем’єр-міністром, як воно буде і як ви зможете працювати", - зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що Саакашвілі не став віцепрем'єр-міністром, тому що у фракції "Слуга народу" було різне ставлення: "Не став, тому що ставлення було різне - і різке, і різне в нашій фракції".

Після цього, з огляду на бажання Саакашвілі займатися реформами, Зеленський запропонував йому іншу посаду: "Він хоче займатися реформами? Ось реальність, в якій він може це робити".

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.