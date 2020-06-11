Президентський рейтинг: 37,6% - за Зеленського, 16,2% - Порошенка, 13,2% - Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента України проходили в кінці травня-початку червня 2020 року, то 37,6% українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці травня-на початку червня), за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% опитаних, за п'ятого президента Петра Порошенка - 16,2%, за Юрія Бойка - 13,2%, а за Юлію Тимошенко - 8,7%.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС

Опитування, проведене в кінці травня-на початку червня, складалося з двох незалежних вибірок (2000 респондентів у кожній вибірці), які реалізовувалися послідовно: за першою вибіркою опитування було проведене протягом 24-31 травня, за другою вибірок – протягом 31 травня-4 червня. Це дозволяє аналізувати рейтинги кандидатів окремо для кожної з цих вибірок.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.