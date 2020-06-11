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Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

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Упродовж минулої доби було зафіксовано антирекорди щодо порушень ПДР, які зафіксували камери автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097 *** - 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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Також повідомляється, що найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000*** . Він порушував швидкісний режим 7 разів.

Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 01

Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 02


Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС 03

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Теперь будут два спикера-дауна трещать целый год. Геращенкои Ляшко. Тот по рекордам короны , а этот по ПДД.
  • Igor Nikitin 21bde899
    AH097!!! не удивлен ни капли
  • Visitor
    Ехать 200 в такую жару могут только дебилы.
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