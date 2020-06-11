Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

Упродовж минулої доби було зафіксовано антирекорди щодо порушень ПДР, які зафіксували камери автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097 *** - 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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Також повідомляється, що найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000*** . Він порушував швидкісний режим 7 разів.



