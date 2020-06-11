Мені дедалі важче вірити в образ Зеленського, якого обманює його оточення: все він добре розуміє, - Шабунін

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сумнівається в тому, що Президент України Володимир Зеленський чесний і дуже хоче змін, але не все розуміє, тому його обманюють.

Про це повідомив у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дедалі важче вірити в образ, який малюють Зеленському. Мовляв, він чесний і дуже хоче змін, але не все розуміє, тому його обманюють. Що можна не розуміти з Аваковим або Дубінським? Мені дедалі більше здається, що все Зеленський добре розуміє", - заявив Шабунін.

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