Проєкт програми Кабміну стосовно митниці - набір загальних фраз: ні слова про боротьбу з корупцією, про переатестацію і про збільшення зборів, - Нефьодов

Оновлена ​​програма дій Кабінету Міністрів стосовно митниці не передбачає збільшення зборів до держбюджету.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

Нефьодов заявив, що оновлений проєкт програми уряду, що стосується митниці це "просто набір загальних фраз".

"Замість "встановимо Х нових сканерів і ваг" - "розвиток інституційної спроможності у частині застосування технічних засобів митного контролю". Ні слова про реконструкцію пунктів пропуску (ну да, бюджет ж митниці на реконструкцію пунктів тепер НУЛЬ). Ні слова про нове ІТ. Ні слова про можливості самостійного оформлення посилок і авто. Ні слова про кадри взагалі - ні про переатестацію, ні про контракти, ні про нові зарплати. Ні слова про боротьбу з корупцією. Ні слова про конкурси. Ні слова про спільний контроль із ЄС на кордоні. Ні слова про пост-митний аудит. Ні слова про єдину юрособу на митниці і функціональні зміни (я так розумію, після отримання першого траншу МВФ про умови меморандуму вже не будемо згадувати)", - йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що єдина конкретика - продовжувати виконання законів про АЕО (авторизований економічний оператор) і про NCTS (загалом транзит).

"І найсмішніше. Нашу команду звільняли під заклики, що реформа не на часі, треба нею пожертвувати заради ручного збільшення зборів в бюджет, яке реалізують "досвічені кадри". Вгадайте, про що немає ні слова в "очікуваних результатах"? ПРАВИЛЬНО! Ні слова про збільшення зборів в бюджет!" - підсумував Нефьодов.