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За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

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Кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі завдяки роботі системи автофіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.

"Кількість порушень знизилася вдвічі, оплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства перераховано 1 431 000 грн - підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області", - зазначив глава міністерства внутрішніх справ.

"Підтримуймо тренд безпеки на дорозі і рятуймо життя", - закликає Аваков.

Також читайте: Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    я не против ограничений скорости на проблемных участках, но ездить как беременный везде в большом городе - это бред. вещайте знак, камеру, но везде же...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    это пока народ не выучил расположение всех камер
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Потрібно збільшувати дозволену швидкість на дорогах міста, якщо всі водії їдуть швидше дозволеної швидкості! Краще дозволити швидкість 120 км на годину і побудувати надземні пішоходні переходи та різнорівневі дорожні розв'язки без світлофорів, ніж стояти в пробках цілий день!
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