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На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція

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На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція
Правоохоронці перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) Тернопільської області, де підтверджено вже 28 випадків захворювання на COVID-19.

"Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 22 травня в селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні. На той час, відповідно до карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено", - сказано в повідомленні поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Так, спалах коранавірусної інфекції зафіксована в селах у селах Застав‘є, Баворів, Прошова, Дичків. У той же час зазначається, що поліцейські встановлюють, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням.

Відомості внесені в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • вау
    Мы все президенты !
    На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 7678

    На Тернопольщине после празднования дня рождения в столовой выявили 28 случаев заболевания COVID-19: проводится проверка, - полиция - Цензор.НЕТ 1955
  • Tema9
    Скоро в тому ж кафе будуть і поминки відзначати.
  • вау
    На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція - Цензор.НЕТ 5084
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