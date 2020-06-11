На Тернопільщині після святкування дня народження в їдальні виявили 28 випадків захворювання на COVID-19: проводиться перевірка, - поліція

Правоохоронці перевіряють причини спалаху коронавірусної інфекції у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) Тернопільської області, де підтверджено вже 28 випадків захворювання на COVID-19.

"Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 22 травня в селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні. На той час, відповідно до карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено", - сказано в повідомленні поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Так, спалах коранавірусної інфекції зафіксована в селах у селах Застав‘є, Баворів, Прошова, Дичків. У той же час зазначається, що поліцейські встановлюють, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням.

Відомості внесені в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвора на коронавірус пацієнтка у Львові почала дихати самостійно після 33 днів на ШВЛ