Кабмін доукомплектують до середини липня, - "слуга народу" Мокан
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
Він зазначив, що відповідне завдання поставлене перед парламентом.
"Зараз ставиться завдання доукомплектувати Кабінет міністрів, щоб він повноцінно мав міністрів по всім міністерствам, а не в. о. Таким чином, щоб найближчим часом Кабмін був доукомплектований на 100%. Три пленарні тижні. Я думаю, що завдання, яке стоїть за ці три тижні - доукомплектувати Кабмін", - розповів Мокан.
Також Мокан додав, що вже до липня всі міністерства не будуть очолювати виконувачі обов'язків.
"Активно обговорюються і кандидатури з освіти і науки. Висока ефективність голосування на наступних пленарних тижнях за міністра захисту довкілля", - сказав він.