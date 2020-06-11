За три роки "безвізу" українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів, - ДМС

Протягом трьох років дії безвізового режиму українці оформили понад 11,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби державної міграційної служби України.

"За три роки безвізу підрозділами Міграційної служби було оформлено понад 11,5 млн. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом же, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) оформлено уже 15 млн. таких документів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в останні місяці, у зв’язку із запровадженням в Україні карантину, Міграційною службою спостерігався певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках. Однак після послаблення карантинних заходів кількість бажаючих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає.

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Нагадаємо, 11 травня 2017 року Рада ЄС схвалила надання безвізового режиму для громадян України, які є власниками біометричних закордонних паспортів, а вже через місяць - 11 червня 2017 - українці офіційно отримали можливість подорожувати до Євросоюзу без віз.

За даними Держприкордонслужби, з початку дії безвізового режиму українці здійснили майже 49 млн поїздок в країни Європейського Союзу