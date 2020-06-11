За три роки "безвізу" українці оформили понад 11,5 млн біометричних закордонних паспортів, - ДМС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби державної міграційної служби України.
"За три роки безвізу підрозділами Міграційної служби було оформлено понад 11,5 млн. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом же, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) оформлено уже 15 млн. таких документів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в останні місяці, у зв’язку із запровадженням в Україні карантину, Міграційною службою спостерігався певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках. Однак після послаблення карантинних заходів кількість бажаючих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає.
Нагадаємо, 11 травня 2017 року Рада ЄС схвалила надання безвізового режиму для громадян України, які є власниками біометричних закордонних паспортів, а вже через місяць - 11 червня 2017 - українці офіційно отримали можливість подорожувати до Євросоюзу без віз.
За даними Держприкордонслужби, з початку дії безвізового режиму українці здійснили майже 49 млн поїздок в країни Європейського Союзу