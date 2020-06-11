Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

Служба Безпеки України повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що: 1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. 2. Щодо ножа є кілька експертиз встановлюють що він не є холодною зброєю", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Стерненко написав: "Вони кажуть, що це я сам себе порізав спеціально!".

Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.