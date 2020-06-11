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Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

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Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї
Служба Безпеки України повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що: 1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. 2. Щодо ножа є кілька експертиз встановлюють що він не є холодною зброєю", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Стерненко написав: "Вони кажуть, що це я сам себе порізав спеціально!".

Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    Зеленський і його прокурорша російська наволоч, а не українці.
  • Шрек Баблокат
    откровенно глуповатое решение, ведь теперь "зеленые власти" получат сотни "стерненко".. потому что это объявление внутренней войны..
    ЗЫ похоже на то, что задачей "Зеленой Власти" является разжигание гражданского военного конфликта в середине страны..
  • ALEX BLACK 81798d64
    "хуженебудет",да,стерненко? зебилы,кто бы они не были,должны отвечать за свой выбор
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