Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав підприємства теплопостачання знизити в чинних тарифах витрати на придбання природного газу.

Постанову ухвалено на засіданні уряду 10 червня передає пресслужба Мінрегіону.

"Тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897 до 4899 гривень за тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

"Оскільки ціна природного газу у кожному з місяців опалювального сезону 2020-2021 рр. буде змінюватися згідно з ринком, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він становить 80-85% в структурі тарифу. Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться", – заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

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У відомстві додали, що зміни, які запропоновані постановою КМУ, дозволяють підприємствам ТКЕ планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні середньої ціни природного газу, що склалася за минулий опалювальний сезон.

Також для більшості підприємств ТКЕ з’являється можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, оскільки такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.