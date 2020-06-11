МЗС Грузії викличе українського посла через заяви Саакашвілі про боротьбу проти "знищення" країни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія.Online.
За словами глави МЗС країни Давида Залкаліані, нещодавнє рішення відкликати посла Грузії в Україні пов'язане з "втручанням у внутрішню політику Грузії".
"Це саме те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії.
Звісно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів", - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликано посла.
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив: "я не збираюся спокійно дивитися на руйнування й остаточне знищення Грузії. Я справді буду на передній лінії боротьби".
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.