Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Зміни, які передбачатимуть зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися, і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми як держава віддали за територію України, яка поки перебуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало дедалі коротшим", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути ухвалено "особливий статус Донбасу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються щонайменше 3 млн виборців.