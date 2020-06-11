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Погіршення ситуації з COVID-19 в 10 і більше областях буде приводом для посилення карантину, - Шмигаль

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Погіршення ситуації з COVID-19 в 10 і більше областях буде приводом для посилення карантину, - Шмигаль
Критичне погіршення з коронавірусом у 10 і більше областях може стати приводом для повернення до жорсткого карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в критичному кількості областей (10 і більше) буде критичному зростанню, це буде приводом для повернення до посиленого карантину", - сказав Шмигаль.

Він також допустив, що в разі погіршення ситуації уряд може перенести місцеві вибори, які повинні пройти в жовтні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Alexei Kamenchuk
    Вопрос для смышлёных. Почему так навязчиво пропагандируют маски и при этом практически нет пропаганды ношения очков? А ведь глаза - это тоже слизистая, через которую...
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Олег з московською зозулею, в кафе Ухудшение ситуации с COVID-19 в 10 и более областях будет поводом для усиления карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6806
  • нетоварищ
    Наверное , протестные настроения в обществе повышаются, потому нужен карантин. А вируса уже почти все перестали бояться, маски носят по инерции. Будет весело.
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