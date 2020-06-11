Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом команда Кабміну буде доукомплектована.

Про це заявив глава Кабміну під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас кілька вакантних посад, ми проводимо співбесіди, і найближчим часом команда уряду доформується і буде остаточно представлена", - сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.