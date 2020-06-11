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Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль

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Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом команда Кабміну буде доукомплектована.

Про це заявив глава Кабміну під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас кілька вакантних посад, ми проводимо співбесіди, і найближчим часом команда уряду доформується і буде остаточно представлена", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Степан Иванов 8d06009e
    Дайте Сивохе посаду!
    Сколько можно!!
    Где-то между культурой и МВД.
  • Артур Пирожков 0437828b
    Никаких культур-шмультур, все это мелко. Нужно что-то более стратегическое для фигуры такого масштаба.
    Как насчет УкрСпирта?
  • Степан Иванов 8d06009e
    Ну а как же 73 процента долбодятлов, которые решили для борьбы с олигархами выбрать обслугу олигархов?
    Они что, идиоты?
    Я считаю что идиоты!
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