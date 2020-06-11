Шкарлет залишається одним із кандидатів, які потенційно можуть очолити Міносвіти, - Шмигаль
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
За словами прем'єра, він знайомий з Шкарлетом і вже спілкувалися.
"Ректор Чернігівського національного технологічного університету на сьогодні залишається одним з тих кандидатів, які потенційно можуть отримати посаду міністра освіти. Абсолютно, скажімо так, сповнений сил, професійний чоловік, якого поважає наукове і ректорське середовище", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що Шкарлет є в тому пулі, які прем'єр розглядає як можливих кандидатів.
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.