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Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль

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Другий етап медреформи триватиме, помилки в ній будуть виправлені, - Шмигаль
Другий етап медичної реформи триватиме і вже наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Другий етап медичної реформи триватиме, законопроєкту про його відстрочку не буде", - зазначив прем'єр.

За словами глави уряду зараз Кабмін перераховує тарифи НСЗУ, там були помилки і неправильні розрахунки вартості певних пакетів медпослуг, а багато хто з них були заниженими.

"Ми хочемо змін у медичній галузі, хочемо, щоб вона була краще. Але від реформ повинен виграти і пацієнт, і медпрацівник", - підкреслив Шмигаль.

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Прем'єр зазначив, що цього року всі помилки виправлять, і наступного року українці зможуть відчути оновлення медицини.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Чинганчгук
    да мы уже 40 % подъема ввп почувствовали - а в следущем году следующий будет рассказывать шо в следующим будет - как то у зеленых так
  • Ruslan Tkachenko
    Пациенты говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
    Врачи говорят НЕ РЕФОРМА А ЖОПА!
    Выходит ШМЫГАЛЬ и говорит А НАМ ПОСРАТЬ! РЕФОРМА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА (жопа продолжается)!! НАМ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!

    Эй ШМАГАЛЬ а посмотреть что тебе говорят врачи и пациенты не?!! типа не вижу не слышу!!!
  • кацахол
    Шляхом оптимізації.

    Тобто-скорочення мережі закладів.
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