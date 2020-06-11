Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат

Україна цього року направить на дорожнє будівництво понад 100 мільярдів гривень, що є безпрецедентно великою сумою.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій ста дням роботи нового уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що понад 100 мільярдів гривень цього року буде спрямовано на дорожнє будівництво, безпрецедентно велика сума. Ми також працюємо над програмою будівництва мостів, ми знаємо, які напрями будуть наступного року залучені до програми "Велике будівництво", - сказав він.

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За словами Шмигаля, зараз дорожні будівельні компанії та будівельна галузь загалом мають всі можливості, щоб протягом всього теплого сезону закінчити роботи.

"Ми віримо, що восени, впевнені в цьому, українці побачать результат такої програми", - додав він.