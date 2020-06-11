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Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль

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Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль
Кабінет Міністрів очікує на запуск "нульової декларації" у 2020 році.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити це ("нульову декларацію". - Ред.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України, тому, звісно, ми плануємо робити це цього року", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністію). Запровадження нульової декларації уряд вказав серед десятки ініціатив для стимулювання економіки.

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"Нульова декларація" відображає кошти, нерухомість та інші цінності, якими володіють громадяни. Вона встановлює точку відліку, з якої всі українці мають в обов'язковому порядку платити податки відповідно до чинного законодавства.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Дмитрий Мальченко f8c475e2
    А мы хотим убрать *нулевое правительство*
  • Who's Here
    То есть зебилы хотят на официальном уровне обнулить (по совету друзей с Кремля) все кражи Коломойского (на одном привате украл 5.5млрд$) и сделать его честным бизнесменом
  • Денис Иванов 85264b72
    Хахаха, как нулевая декларация может привлечь инвесторов?)) Это лишь узаконит все коррупционные средства полученные до этого момента)) Но вы, зеленые ублюдки, сделали это вместе))
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