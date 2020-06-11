Уряд хоче цього року запровадити "нульову декларацію", - Шмигаль
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на пресконференції, присвячений 100 дням уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо над тим, щоб запровадити це ("нульову декларацію". - Ред.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України, тому, звісно, ми плануємо робити це цього року", - сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністію). Запровадження нульової декларації уряд вказав серед десятки ініціатив для стимулювання економіки.
"Нульова декларація" відображає кошти, нерухомість та інші цінності, якими володіють громадяни. Вона встановлює точку відліку, з якої всі українці мають в обов'язковому порядку платити податки відповідно до чинного законодавства.