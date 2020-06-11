Секвестру Держбюджету в найближчі два квартали не буде, - Шмигаль

Кабінет Міністрів у найближчі два квартали не передбачає здійснювати перегляд Державного бюджету на 2020 рік, а тим більше - його секвестр.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Секвестр Державного бюджету не передбачається, оскільки ці зміни в бюджет, які були ухвалені в березні, ними якраз і був здійснений перерозподіл статей бюджету: в більшості кошти були забрані з капітальних затрат, перекинуті у фонд з боротьби з COVID, вони були перекинуті на виконання соціальних зобов'язань, тобто можна говорити, що за певними статтями секвестр уже відбувся: ми звідкись узяли, щоби додати в пріоритетні напрямки. Тобто ми сьогодні не ведемо розмову в найближчі два квартали про перегляд бюджету або про його секвестр - тим більше", - пояснив Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив, що на сьогодні ситуація з цінами в Україні стабілізована.

"Що стосується цін, то інфляція від початку цього року становить 1,7% ... Звичайно, частково на окремі групи товарів були коливання, особливо коли починалися панічні настрої. Справді, на початку березня ціни на деякі продукти, наприклад, такі продукти масового споживання, як гречка, починали зростати. Ми заборонили експорт гречки, ми подивилися, які продукти сенситивні до цих панічних настроїв, і на сьогодні ситуацію з цінами ми моніторимо майже в щоденному режимі. Мінекономіки моніторить, вони стабілізовані", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що "в комуналці зростання цін не відбулося".

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"Навпаки було, і уряд працював над тим - і попередній, і наш, - щоб ціни на енергоносії знижувалися, безпосередньо впливали на зниження тарифів на електроенергію", - додав Прем'єр-міністр.