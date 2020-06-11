"Слуга народу" Маслов отримав мандат замість Ткаченка

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом "Слуги народу" Дениса Маслова, який отримав мандат після вступу Олександра Ткаченка на посаду міністра культури і інформаційної політики.

Про це сказано в повідомленні ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється на сайті ЦВК, Верховна Рада своєю Постановою, що надійшла до ЦВК, достроково припинила повноваження народного депутата України Ткаченка О.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

" Відтак Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Авін Трейд", проживає в місті Дніпрі, члена політичної партії "Слуга народу", включеного до її виборчого списку під № 138.", - йдеться в повідомленні.

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Денису Маслову 37 років, він живе в Дніпрі. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Гончара і отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

Маслов є керуючим партнером адвокатського об'єднання Lawatec і засновником юридичної фірми "Форца". Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників.

Також він є директором "Авін трейд", основною діяльністю якого вказана оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду