Чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях, спокійно до них ставлюся, - Шмигаль
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль зазначив, що чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях.
"Є різні політичні інтереси й амбіції. Такі політичні інтриги, напевно, є в кожній країні світу. Це елемент великої політики, спокійно ставлюся до чуток. Відчуваю підтримку і президента, і більшості фракції ("Слуга народу". - Ред.) на сьогодні", - розповів Шмигаль.
За його словами, з більшістю фракції "Слуга народу" у нього конструктивна співпраця.
"Міністри на своїх місцях. Ми молодий уряд, нам 100 днів сьогодні, і насправді я вважаю, що помилки є і будуть, бо не помиляється той, хто нічого не робить. Право оступитися є в кожного, головне, щоб це не були якісь навмисні речі, коли ти робиш щось недобре для країни", - наголосив Шмигаль.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.