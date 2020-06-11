У мене великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів цього року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сумнівається в доцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів в літньому сезоні 2020 року, але уряд чекатиме висновків МОЗ.

"Тому моя особиста позиція як батька, як громадянина України: у мене великі сумніви в доцільності відкриття таборів цього року. Але ми домовилися з низкою міністерств, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи і обґрунтування. І якщо вони зможуть переконати, в тому числі Кабмін, можливо, ми підемо на це", - сказав він на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим Шмигаль зазначив що з великою настороженістю ставиться до можливості відкриття дитячих таборів в найближчий місяць, поки "як мінімум ми не побачимо подальшого розвитку епідемії в Україні".

Він також уточнив, що МОЗ має представити свої висновки протягом трьох робочих днів.

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"Вчора МОЗ таке доручення було дано, значить, завтра до кінця дня або в понеділок побачимо, які там будуть розрахунки і будемо ухвалювати рішення. У разі необхідності ми їх озвучимо", - сказав він.