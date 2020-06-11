Стерненкові вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт, - адвокат Найєм

Активісту Сергію Стерненкові вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Найєм зазначає, що це суперечить нормам матеріального права.

"Оскільки, згідно з п.5 ст. 36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб. СБУ раніше повідомило про підозру нападникам на Сергія. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень", - зазначив адвокат.

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За його словами, пункт 3 тієї ж ст. 36 ККУ каже, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 ККУ.

"А це

- умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;

- умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Але аж ніяк не умисне вбивство", - наголосив Найєм.

Ніж, який був у Стерненка, не є холодною зброєю згідно з численними висновками експертиз.

"Окрім того, можна стверджувати, що Служба безпеки України своїм повідомлення фактично порушила презумпцію невинуватості Сергія, публічно звинувачуючи його. Також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання підтвартою. Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Дата та час ще невідомі", - розповів адвокат.

Нагадаємо, сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.