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На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон, одна загинула, друга в реанімації, - Нацполіція

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На Київщині дві 2-річні дитини випали з вікон, одна загинула, друга в реанімації, - Нацполіція
У Київській області протягом доби в м. Вишневе і м.Фастів дві 2-річні дитини випали з вікон багатоповерхівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На жаль, маленький фастівчанин від травм помер у лікарні. Інша дитина, яка впала з 5-го поверху, зараз у реанімації.

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна запобіжними засобами, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • житель юговостока
    Дебильные родители.
  • jhfjfjfkj
    Блин детский замок на окно 200 грн. Это цена жизни.
  • Envoy
    Ужас .
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