Шмигаль про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: Недешеве задоволення, але абсолютно реалістичне

Уряд на цей момент вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника, створення якого ініціював президент Володимир Зеленський, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До теперішнього часу профільним міністерством розроблено концепцію створення такого національного авіаперевізника із залученням КП "Антонов" і низки аеропортів, із залученням усіх можливих зацікавлених сторін. Розраховується бізнес-план, необхідність коштів на купівлю і їхні джерела, а також різні можливості співпраці з міжнародними партнерами. Йдуть розрахунки", - сказав прем'єр-міністр під час пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він додав, що створення державного авіаперевізника - "абсолютно реалістичне завдання і не є захмарним проєктом".

На його думку, під час кризи авіаперевізної галузі - це хороша можливість для України створити державного авіаперевізника, який дасть певний рівень якості, вартості послуг і стабільності.

Читайте також: Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві

"Це, звичайно, недешеве задоволення, але це те, що дасть чималу кількість робочих місць, тому що супутні галузі також починають створювати додаткові робочі місця. Адже якщо ми даємо замовлення на перші шість літаків "Антонову" - це вже оживляє підприємство, де працює 14 тис. осіб, і ми зберігаємо ці робочі місця. Плюс від трьох до п'яти тисяч робочих місць створюється в супутніх галузях", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформовано з літаків виробництва ДП "Антонов".