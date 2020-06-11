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Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 р. по лінії Пентагону обсягом 250 млн дол.

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Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 р. по лінії Пентагону обсягом 250 млн дол.
Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет допомоги Україні в сфері безпеки на 2020 рік на суму 250 млн. дол. за програмою "Ініціатива допомоги Україні в сфері безпеки" (USAI).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо. Окремий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Отлично!...
  • Чинганчгук
    хочу как Израилю - мы то же воющая страна - можно техникой и снаряжением
  • Kare Resa
    Следует добавить, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили документ с предложением ввести против России болезненные санкции. Они способны нанести российской экономике непоправимый вред. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами. Спасибо США за помощь!
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