Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 р. по лінії Пентагону обсягом 250 млн дол.
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Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет допомоги Україні в сфері безпеки на 2020 рік на суму 250 млн. дол. за програмою "Ініціатива допомоги Україні в сфері безпеки" (USAI).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.
Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.
Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо. Окремий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.