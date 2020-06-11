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Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль

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Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль
З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 вже витратили близько 30 млрд грн або майже 50% коштів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 11 червня, присвяченій ста дням уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько 50% коштів (з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – ред.) використано. З 65 млрд грн близько 30 млрд витрачено. Ще близько 35 млрд лишається до розподілу", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділялися на забезпечення виплат пенсійних, на закупівлю медикаментів і засобів індивідуального захисту, на виплату заробітних плат як медикам, так і прикордонникам, поліції, працівникам інших служб, які отримують додаткові виплати.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено в державному бюджеті.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9879
  • Ольга Гавінська
    На що???
  • Ali Hasan
    На себе гарних🐸
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