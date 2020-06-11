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Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

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Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів
Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка, європейські сусіди України вживатимуть заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив ексглава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича і кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходів. Це справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС і Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 10 червня 2020 року, співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

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Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Против Пороха активно выступает Пукин, паРашкинцы, сепары и...Зеленский.....Странноватая компания...
  • саша паламарчук
    Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров - Цензор.НЕТ 3518
  • Who's Here
    И наши мудрые малоросийские избиратели ещё
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