Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні об 11:00 прикордонники зі складу Об'єднаних сил почали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"До початку пропуску десятки людей прибули на КПВВ. У всіх - соціально-гуманітарні проблеми, для вирішення яких їм необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України. За час роботи з 11:00 до 14:00, прикордонники через КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували для них перетин лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось у прикордонному відомстві, вчора чотири жінки пропустили через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в сторону тимчасово окупованого Донецька. Сьогодні троє з цих жінок повернулися назад у КПВВ "Мар'їнка". Вони розповіли прикордонникам, що весь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками. На благання жінок пропустити, бойовики не реагували. Сподіваючись перетнути лінію розмежування, жінки були там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони заночували під відкритим небом вздовж дороги перед блокпостом.

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Як повідомили троє потерпілих, від нелюдського поводження російських найманців, четвертій жінці стало зле і вона не змогла самостійно піти в бік контрольованої території. При цьому окупанти спокійно дивилися на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу.

"Прикордонники зі складу Об'єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію", - повідомили в Держприкордонслужбі.