У Львівській області зафіксовано різкий сплеск нових випадків COVID-19 через збільшення кількості тестувань, - епідеміолог
Про це Тимко повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.
За її словами, вперше за весь період пандемії за добу провели 640 ПЛР-досліджень на COVID-19. До цього в області в середньому проводили по 300 тестувань.
Тимко підкреслила, що в процентному співвідношенні рекордний показник не відрізняється від того періоду, коли проводили вдвічі менше досліджень і фіксували менше інфікованих.
"Отже, більша кількість позитивних ПЛР-тестів обумовлена тим, що проведено більше лабораторних досліджень. Але це об'єктивне відображення того, що хворі є", - пояснила Тимко.
За словами епідеміолога, насамперед на коронавірус перевіряють людей із симптомами COVID-19.
За даними ОДА, ситуація із заповненістю лікарняних ліжок не критична. Кількість госпіталізованих стрімко не росте.
"На сьогодні 592 особи в стаціонарах, що більше від учорашнього дня лише на 5 пацієнтів. Щоправда слід зазначити, що ті особи, які звертаються по медичну допомогу, перебувають у середньому або важкому стані", - заявив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Львівській області коронавірус діагностували у 125 осіб.