Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан відповів президенту Володимиру Зеленському на заяви про себе в інтерв'ю.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олескандровичу, хотів відповісти на Ваше інтерв’ю. Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого)", - йдеться в повідомленні.

За словами Богдана, він залишиться порядною людиною.

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"Щодо позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати стосунку до хаосу, в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв, що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили на посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють", - підсумував Богдан.