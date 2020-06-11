Місце Вакарчука в Раді може зайняти Свідерська - дружина ексміністра оборони Загороднюка, - "ОПОРА"

Аліна Свідерська - №19 у виборчому списку партії "Голос". Вона може потрапити в парламент після того, як Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе повноваження депутата.

Про це повідомляє громадська організація "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

"Наступною в списку на депутатське крісло від "Голосу" претендує Свідерська Аліна Валеріївна - №19 у виборчому списку партії. На сайті політсили зазначено, що вона є юристом, правозахисницею і громадським діячем. Також членом організації "Професійний уряд", яка об'єднує випускників усіх зарубіжних вишів. У 2012 році закінчила Кембридж із дипломом магістра права", - сказано в повідомленні.

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Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді прем'єра Олексія Гончарука.

До 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.