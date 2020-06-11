Держекоінспекція може отримати статус правоохоронного органу, - Мальований

Державна екологічна інспекція може отримати статус правоохоронного органу для протидії недопуску інспекторів на об'єкти, що перевіряються.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави Держекоінспекції Андрія Мальованого, недопуск інспектора на підприємства паралізує роботу органу, через що необхідно закріпити правоохоронний статус інспекції.

"Дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом, Кабінет міністрів затвердить відповідне рішення. Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадатиме під дію ст. 343 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф 50-200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до шести місяців", - повідомив він під час пресконференції у четвер.

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Він також зазначив, що для підвищення статусу екологічних інспекторів необхідно боротися з системною корупцією в їхньому середовищі, платити гідну зарплату і вимагати якісну та ефективну роботу.

Як повідомлялося, Держекоінспекція планує розширити коло підприємств, які будуть охоплені плановими перевірками.

Мальований був призначений на посаду голови Держекоінспекції у травні 2020 року.