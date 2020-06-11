Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання щодо обрання мені запобіжного заходу призначено на завтра о 14:00 в Шевченківському районному суді м.Києва. Суддя Бугіль. Дуже потрібна ваша підтримка!" - сказано в повідомленні.
Сьогодні Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Крім того, сьогодні йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.